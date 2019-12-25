Нижний Новгород, , 03:08 — REGNUM В комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области поступила губернаторская инициатива о внесении изменений в региональный закон, который регламентирует порядок начисления пенсии за выслугу лет госслужащим. Документ пока не рассмотрен, но уже обнародован в базе проектов нормативных актов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор в пояснительной записке уточняет, что нововведения закрепляют «право на назначение доплаты к пенсии за стаж государственной гражданской службы для государственных гражданских служащих области, не приобретших права на пенсию за выслугу лет в связи с принятием федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ», но если они при этом имеют стаж госслужбы более 15 лет.

Если инициатива будет одобрена, то в профильном нижегородском законе появится новая глава, которая установит условия назначения и размер доплат за стаж, а также сроки назначения и порядок индексации.

«Действие данного законопроекта направлено на государственных гражданских служащих области, увольняемых с гражданской службы области после 1 января 2017 года», — отмечает автор, добавляя, что нормы направлены на обеспечение правовой и социальной защищённости государственных гражданских служащих области.

Напомним, с 1 января 2017 года федеральным законом поменялись условия установления пенсии чиновникам за выслугу лет. По единым требованиям для получения такой пенсии срок госслужбы должен составлять 20 лет. При этом введено поэтапное увеличение стажа с 15 до 20 лет.