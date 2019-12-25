Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Предвыборный штаб бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, одного из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, отказался от сотрудничества с агентством, использующем труд заключенных, сказано в заявлении, обнародованном 24 декабря пресс-службой штаба.

Ранее СМИ сообщали, что предвыборный штаб Блумберга работает с фирмой ProCom, оператором нескольких колл-центров, два из которых созданы на базе тюрем и работают в них заключённые. В штабе Блумберга заявили, что не знали об этом факте «и никогда не допустили бы такого, если бы знали». Представители штаба утверждают, что прекратили работу с этой компанией. В заявлении отмечено, что впредь будут более тщательно проверять фирмы, с которыми сотрудничают.

Съезд Демократической партии США состоится в середине июля 2020 года, на нём планируется выдвинуть кандидата от партии на президентских выборах. Блумберг, миллиардер и основатель одноимённого новостного агентства, планирует стать соперником действующего президента США Дональда Трампа, став кандидатом от демократов. В период с 2002 по 2013 год он был мэром Нью-Йорка.

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