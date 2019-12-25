Мадрид, , 02:24 — REGNUM Обстановка вокруг Каталонии вызывает серьезную озабоченность, заявил в ходе своего рождественского обращения к гражданам король Испании Фелипе VI.

Монарх призвал всех граждан Испании к единству и уважению конституции, в которой провозглашается территориальную целостность. Фелипе VI также отметил, что другой проблемой, довлеющей над страной, является падение доверия жителей королевства к институтам власти.

Король завершил обращение праздничным поздравлением, использовав не только испанский, но и баскский, каталанский и галисийский языки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что Каталония никогда не выйдет из состава королевства.

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