Пхеньян, , 01:59 — REGNUM Постоянные заявления Японии об угрозе со стороны КНДР свидетельствуют о ее «дурацком поведении», заявляет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в своем комментарии.

По словам ЦТАК, министр обороны Японии, напоминая мировому сообществу о «запуске баллистической ракеты» с территории КНДР смог «вымолить» поддержку для своей страны.

«Это является вздором того, до мозга костей которого проникнута враждебность против Кореи», — отмечает агентство.

По их мнению, разработки и испытания Северной Кореей реактивного оружия являются правом страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При этом подчеркивается, что само орудие для Японии угрозы не представляет.

«Даже трехлетний ребенок сможет знать, что это не может быть никакой угрозой для островной страны, находящейся за морем», — добавляют в ЦТАК.

Таким образом, считает агентство, Япония старается не обеспечить свою безопасность, а призвать международное сообщество к оказанию большего давления на КНДР, в том числе и путем санкций.

«Циничное и мелкое поведение Японии, которая выдает белое за черное и неуклюже легкомысленно ведет себя, только подчеркивает жалкое существо как политического карлика», — подчеркивает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР. Отмечалось, что стороны договорились продолжать тесное взаимодействие из-за недавних действий северокорейских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудил с премьер-министром Японии Иран и КНДР