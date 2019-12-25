Комрат, Молдавия, , 01:34 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил руководство и народ Гагаузии с 25-летием образования автономии. Как передает ИА REGNUM, в телеграмме башкану (главе) Гагаузии Ирине Влах говорится, что «единство, сила духа и созидательная энергия помогают гагаузскому народу чтить традиции предков, преодолевать трудности и закладывать крепкий фундамент для дальнейшего социально-экономического и научно-культурного развития автономии и её положительных преобразований».

«Выражаю надежду, что исторически сложившиеся добрососедские отношения между Гагауз Ери и Приднестровьем и впредь будут развиваться и крепнуть во благо наших народов», — подчеркнул Вадим Красносельский.

В праздновании 25-летия Гагаузской автономии в Комрате приняло участие высшее руководство Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном.

Справка ИА REGNUM:

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как Республика Молдова появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР Болградской дивизии) и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства четыре года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».

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