Тбилиси, , 01:27 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что пока не приняла решения об участии в праздновании Дня Победы в Москве и планирует оговорить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время официального визита в Киев в январе 2020 года, сообщил 24 декабря Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Зурабишвили не смогла ответить на вопрос о своём присутствии в Москве 9 мая. Она заявила, что этот вопрос в числе прочих она обсудит на Украине с Владимиром Зеленским.

Президент Грузии полагает, что «если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия», заявив, что роль и жертвы её страны огромны «по сравнению с другими».

Президент России Владимир Путин 19 декабря выразил мнение, что делегации стран СНГ, не приехавшие в Москву на празднование Дня Победы, допустят ошибку и проявят неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии призналась в отсутствии сил вести переговоры с Россией