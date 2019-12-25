Москва, , 07:47 — REGNUM Кредитоспособность российских физических лиц теперь будет оценивать «Яндекс» совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом сегодня сообщил РБК.

Несмотря на то, что «Яндекс» не указывает, какие именно данные о своих пользователях он будет передавать в бюро кредитных историй, вполне ясно, что это могут быть следы пользователя в поисковике, сервисах для перевода денег и оплаты покупок в онлайн-магазинах, на сайтах поиска работы и так далее. ОКБ отмечает удобство такого объединения усилий, так как разрабатываемая совместно с «Яндексом» модель в состоянии оценить более чем 95% заемщиков, исходя из первоначальных данных, полученных от бюро, — адреса электронной почты и мобильного телефона.

В модели прописаны алгоритмы, которые обрабатывают данные пользователей по более чем 1000 параметров, в результате программа выдает оценку, которая, наравне с уже собранной бюро информацией о кредитной нагрузке заёмщика, участвует в принятии окончательного решения о выдаче займа.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — одно из крупнейших в нашей стране бюро кредитных историй. ОКБ было создано международной (Ирландия, США, Великобритания) компанией Experian и группой «Интерфакс» в 2004 году под названием «Экспириан-Интерфакс». По информации Tadviser, специализация компании Experian — управление и использование информации о физических лицах и предприятиях. В 2009 году 50% акций бюро приобрел Сбербанк России. В октябре 2011 года произошло переименование компании в Объединенное кредитное бюро.

Equifax — американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 млн физических лиц и более чем на 88 млн компаний по всему миру.

Данные, приведенные РИА Новости, показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, выросла с 44,9% в 2018 году до 47,1%, и с падением реальных доходов жителей этот показатель будет расти.

Сидящие в долговых капканах граждане России теперь попадают под тотальный цифровой контроль со стороны американских сборщиков данных, Сбербанка и… поисковой машины, которая фактически использует данные нахождения в сети и передвижения по ней в целях своих заказчиков — коммерческих банков. Также все участники модели используют персональные данные клиентов банков, передача которых в руки кредитных бюро может происходить только на основании договоров, заключенных между банком и заёмщиком. Но передача этих данных от кредитного бюро «Яндексу», даже обезличенных, без разрешения субъектов этих данных, уже является нарушением закона о персональных данных, на которое соответствующие органы закроют глаза?

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