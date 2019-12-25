Москва, , 00:59 — REGNUM Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом проведено в российском МИД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание состоялось 24 декабря под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На встрече подведены итоги работы Комиссии за год.

При поддержке комиссии в этом году за границей проведено пять региональных и более 80 страновых конференций соотечественников.

Наиболее важным мероприятием в России стала прошедшая в Москве 30 — 31 октября Всемирная тематическая конференция соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений».

«Участниками конференции было принято решение о создании организации наших соотечественниц с целью дальнейшей консолидации российской диаспоры за рубежом и реализации их прав», — говорится в сообщении.

Также на встрече комиссия обсудила планы проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.