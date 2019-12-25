Москва, , 00:44 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».

Захарова полагает, что существуют два пути выстраивания отношений между странами: первый — «учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперёд» и второй — «бесконечно ставить в зависимость свое будущее <… > от трактовок и прочтения истории». По мнению официального представителя МИД, польский истеблишмент выбирает второй путь.

Захарова считает, что именно это не даёт России и Польше нормально выстраивать межгосударственные отношения и является фактором, осложняющим отношения ЕС с Россией.

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с гитлеровской Германией пакт о ненападении, при этом Польша ранее участвовала вместе с Рейхом в разделе Чехословакии. Советские же войска вошли на польскую территорию, когда правительство Польши уже бежало. По выражению Путина, «разговаривать было не с кем».

МИД Польши выразил обеспокоенность словами российского президента, заявив, что его слова «представляют собой ложную картину событий».

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