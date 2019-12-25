Москва, , 00:44 — REGNUM Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти. Об этом 24 декабря журналистам заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам министра, такой вопрос прорабатывался Минфином около двух лет, но подсчеты показывали, что использование такси дороже, чем приобретение служебных автомобилей и их обслуживание. Силуанов отметил, что сейчас агрегаторы стали более доступными по стоимости и этот вариант можно рассмотреть еще раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля власти Забайкальского края объявили о намерении пересадит региональных чиновников на такси с ГЛОНАСС лишив их служебных машин на постоянной основе.

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