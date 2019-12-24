Москва, , 23:58 — REGNUM Дни Минска будут проведены в Москве в 2022 году. Договорённость об этом была достигнута на состоявшейся 24 декабря встрече мэра Москвы Сергея Собянина и главы городского исполнительного комитета Минска Анатолия Сивака.

«В 2021 году будут организованы Дни Москвы в Республике Беларусь, а в 2022 году — Дни Минска в Москве», — сообщает пресс-служба мэрии российской столицы.

Отмечается, что по итогам встречи главы Москвы и Минска подписали план сотрудничества Белоруссии и правительства Москвы на 2020−2022 годы. Стороны договорились проводить совместные мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах.

В ходе переговоров также было отмечено, что Белоруссия уже многие годы занимает четвертое место по объемам взаимной торговли среди зарубежных партнёров Москвы. Согласно данным пресс-службы, в 2018 году товарооборот между российской столицей и Белоруссией составил $7,3 млрд.