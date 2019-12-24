Минск, 24 декабря 2019, 23:57 — REGNUM Обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в устранении политических оппонентов — ложь, заявил политик 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Комментируя репортаж Deutsche Welle о распоряжениях Лукашенко устранять политических противников в 90-е годы, белорусский лидер сказал:
Глава Белоруссии отметил, что, кроме всего прочего, указанные в статье DW люди вообще не являлись политиками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря DW опубликовала материал под названием «Экс-боец «эскадрона смерти»: Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко».
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