Минск, , 23:57 — REGNUM Обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в устранении политических оппонентов — ложь, заявил политик 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Комментируя репортаж Deutsche Welle о распоряжениях Лукашенко устранять политических противников в 90-е годы, белорусский лидер сказал:

«Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой — зачем это мне надо было? Зачем?»

Глава Белоруссии отметил, что, кроме всего прочего, указанные в статье DW люди вообще не являлись политиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря DW опубликовала материал под названием «Экс-боец «эскадрона смерти»: Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко».

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