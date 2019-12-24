Казань, , 23:57 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов не исключил, что примет участие в предстоящих выборах на пост главы республики в 2020 году. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

При этом он отметил, что сам себя выдвигать не может, «не имея таких полномочий». Выборы главы региона — это важный вопрос для всей республики, но сейчас необходимо сфокусироваться на отработке текущего срока полномочий.

«Еще не завершен этот год, мой срок — 9 месяцев. Нужно хорошо его доработать. Потом видно будет», — цитирует главу республики «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, Рустам Минниханов, будучи в должности премьер-министра РТ, сменил на посту главы республики Минтимера Шаймиева в 2010 году. За него проголосовали депутаты Госсовета региона. В сентябре 2015 года прошли выборы на высший пост в республике, и Минниханов набрал на них 94,4% голосов при явке около 84%.