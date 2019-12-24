Вашингтон, , 23:51 — REGNUM По официальной информации Пентагона, с начала 2019 года ВС США потеряли в Афганистане 17 человек, 180 военных получили ранения, 24 декабря сообщает Marine Times.

Последним погибшим стал 33-летний «зеленый берет» армии США Майкл Гоубл, убитый в результате атаки террористов в провинции Кундуз 22 декабря.

Соединенные Штаты начали военную операцию в Афганистане в 2001 году и не могут завершить её уже 18 лет.

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