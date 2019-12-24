Казань, , 23:47 — REGNUM Госсовет Татарии на очередной сессии сразу в трёх чтениях принял поправки в республиканский закон о публичных мероприятиях, пытаясь привести его в соответствие с решением Конституционного суда РФ. Однако, фактически изменения ужесточают закон, расширяя перечень мест, где вводится запрет на проведение массовых акций.

Так, теперь акции запрещено проводить у спортивных, социальных и культурных объектов, на стоянках транспорта и даже в местах «отдыха несовершеннолетних и инвалидов», сообщает «Коммерсантъ-Казань». Каждый раз конкретные решения будут принимать местные власти.

Против законопроекта выступила фракция КПРФ в Госсовете, однако спикер парламента Фарид Мухаметшин заявил, что закон «не ущемляет прав граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября КС РФ признал региональные запреты на проведение публичных акций возле зданий органов госвласти незаконными. Аргументы о помехе для общественного транспорта и затруднении доступа к объектам социальной инфраструктуры, полагает суд, не могут являться причиной отказа в проведении публичных мероприятий.

Ещё в ноябре правительство Татарии завило о подготовке поправок в региональный закон о митингах в связи с недавним решением Конституционного суда. По словам депутата Госсовета Татарии Шакира Ягудина («Единая Россия»), соответствующий законопроект рекомендовал парламенту рассмотреть Комитет по законности и правопорядку. Он уточнил, что уже сейчас нормы республиканского закона о запрете акций у зданий госорганов «не действуют».