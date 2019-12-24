Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Судебный иск подан против американского президента Дональда Трампа советницей его предвыборного штаба Арлин Дельгадо, сообщает 24 декабря федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк (США).

Дельгадо обвиняет американского президента в том, что её не взяли в Белый дом после победы Трампа на выборах. Это произошло из-за того, что она забеременела, утверждает истец.

По словам женщины, отцом ребёнка является её бывший шеф Джейсон Миллер — официальный представитель штаба Трампа. Теперь она обвиняет аппарат Трампа в дискриминации и требует компенсации её страданий.

Напомним, Трамп победил на выборах в 2016 г. После его избрания информационная война против него не рассосалась: ему продолжают предъявлять претензии.

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