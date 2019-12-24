Лондон, , 22:56 — REGNUM Поездку на остров Мюстик в Карибском море планирует на Новый год британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет 24 декабря The Times.

Уточняется, что Рождество Джонсон встречает в резиденции на Даунинг-стрит. На остров он отправится со своей подругой Кэрри Саймондс.

Напомним, 24 декабря — канун католического рождества. Предшественники Джонсона (Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон) проводили новогодние каникулы на территории Великобритании.

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