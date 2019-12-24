Тегеран, , 22:45 — REGNUM Иран готов предоставить Сирии помощь в деле прекращения незаконного присутствия в стране американских военных контингентов, заявил 24 декабря в интервью телеканалу RT Arabic советник лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, такая помощь будет предоставлена в случае просьбы сирийских властей.

При этом Али Акбар Велаяти напомнил, что США фактически грабят сирийские нефтяные месторождения, и назвал президента США «международным вором».

«Мы надеемся, что в ближайшее время этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов будет прекращён, а сирийцы смогут положить конец этому контролю», — заявил иранский политик.

«Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей», — добавил Али Акбар Велаяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что США продают Турции нефть, которую получают с сирийских месторождений, захваченных американскими военными.

Напомним, военные контингенты США и их сателлитов находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

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