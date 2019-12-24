Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Сокращение числа американских военных в странах Африки может произойти в будущем в рамках плана Пентагона по передислокации своих войск по всему миру, пишет 24 декабря The New York Times.

Издание отмечает, что американский министр обороны Марк Эспер не исключает, что из ряда стран Африки (из Чада и Нигера) войска будут выведены полностью. Вопрос обсуждается, и что-то станет ясно в этом вопросе в начале будущего года.

Отмечается, что передислокация интересует Пентагон в свете необходимости противодействия России и Китаю. Совсем уходить из Африки Вашингтон боится: его место могут занять Пекин и Москва.

Напомним, в Африке американский контингент находится под предлогом борьбы с терроризмом.