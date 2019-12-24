Москва, , 22:30 — REGNUM Новый посол США Джон Салливан прибудет в Россию в начале 2020 года. Об этом сообщила 24 декабря пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс.

«В данный момент точной даты нет, но мы ожидаем его после новогодних праздников», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майк Помпео привёл к присяге нового посла в России. До последнего времени Джон Салливан был заместителем главы внешнеполитического ведомства США.

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