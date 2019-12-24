Хмеймим, Сирия, , 22:29 — REGNUM Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в приграничной зоне на территории двух сирийских провинций, сообщил 24 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Патрулирование проводилось в провинциях Хасака и Алеппо. Каких-либо инцидентов и нештатных ситуаций отмечено не было.

Кроме того, вертолёты армейской авиации РФ осуществили воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Тель-эш-Шугур — элеватор Алия.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование зоны, примыкающей к границе Турции, осуществляется для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от турецкой границы.

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