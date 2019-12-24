Брюссель, , 22:15 — REGNUM Смертный приговор пятерым виновным в убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги является жестоким и негуманным наказанием, сообщает 24 декабря Европейская служба внешних связей.

Комментируя решение суда в Саудовской Аравии, в ведомстве отметили, что ЕС осуждает применение высшей меры наказания — и не важно, за что вынесен такой суровый приговор.

«Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу об убийстве Хашогги в Стамбуле в октябре прошлого года проходило 11 обвиняемых, пятерых из которых 23 декабря 2019 г. приговорили к смертной казни, а ещё трём дали большие тюремные сроки.

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