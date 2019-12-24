Хмеймим, Сирия, , 21:42 — REGNUM Российские представители из состава совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии за последние сутки зафиксировали 55 нарушений режима прекращения огня, сообщает 24 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, российские представители установили факт 21 обстрела в провинции Идлиб, 16 обстрелов в провинции Латакия, 12 обстрелов в провинции Хама и шесть в провинции Алеппо.

Турецкие представители заявили о 20 обстрелах в Идлибе, 19 в Латакии, двух обстрелах в провинции Хама и шести — в провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. На данный момент радикальные непримиримые группировки джихадистов остались на территории зоны деэскалации «Идлиб».

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