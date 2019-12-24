Москва, 24 декабря 2019, 21:36 — REGNUM Количество надзорных ведомств в России нужно сокращать, сообщил журналистам 24 декабря российский министр финансов Антон Силуанов.
Министр пояснил, что бизнесменам было бы лучше «приходить один надзирающий орган», который проверял бы больше направлений работы. Хождения по нескольким инстанциям мешают работе.
Также Силуанов напомнил, что в 2020 году на пять процентов сократится число госслужащих.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сокращении числа чиновников с 2020 года Минфин РФ объявил в марте 2019 г. Сокращения коснутся в том числе и территориальных подразделений федеральных структур.
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