Москва, , 21:36 — REGNUM Количество надзорных ведомств в России нужно сокращать, сообщил журналистам 24 декабря российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов «Но то, что у нас большое количество надзоров, — это правда».

Министр пояснил, что бизнесменам было бы лучше «приходить один надзирающий орган», который проверял бы больше направлений работы. Хождения по нескольким инстанциям мешают работе.

Также Силуанов напомнил, что в 2020 году на пять процентов сократится число госслужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сокращении числа чиновников с 2020 года Минфин РФ объявил в марте 2019 г. Сокращения коснутся в том числе и территориальных подразделений федеральных структур.

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