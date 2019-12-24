Москва, , 21:35 — REGNUM Содействие «нормандскому формату» будет способствовать восстановлению отношений Украины и России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктор Медведчук.

«Мы обязаны, я считаю, в интересах наших стран, наших государств и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Российской Федерацией и Украиной… Содействие «нормандскому формату» будет способствовать и задачам, которые для нас являются священными — восстановление диалога, восстановление отношений», — заявил Медведчук в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос Володину.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук отметил роль Верховной рады в парламентском измерении «четверки»