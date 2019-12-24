Москва, , 21:27 — REGNUM Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктор Медведчук отметил особую роль Верховной рады в парламентском измерении «нормандской четверки», передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Хотел бы подчеркнуть особо, что роль парламента Украины в вопросах реализации Минских соглашений очень велика по той причине, что форма государственного устройства в Украине — это парламентско-президентская форма правления, поэтому от парламента зависит сегодня принятие законов, которые лежат в основе политической части Минских соглашений: это принятие закона об амнистии, принятие закона об особом статусе (Донбасса), изменения в Конституцию, касающиеся особого статуса, а также закона о выборах», — заявил Медведчук по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Поэтому помощь парламентариев Украины, помощь и содействие, которые могут оказать и Государственная дума, и парламенты Франции и Германии, она будет очень великой, мне кажется, очень существенной и эффективной», — добавил политик.

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