Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM ООН призывает КНДР вернуться к переговорам с США, так как дипломатические переговоры являются единственным путём к полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 24 декабря на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы хотим сказать руководству КНДР: работайте во имя мира и стабильности на Корейском полуострове и возобновите рабочие переговоры с США», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о пожелании генсека ООН для КНДР накануне Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство КНДР объявило о паузе до января 2020 года в переговорах с США, чтобы дать Вашингтону время на выработку «нового решения» по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности.

МИД Северной Кореи заявил, что КНДР достаточно долго шла навстречу США, но Вашингтон ответных шагов не сделал.

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