Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Вашингтон и Пекин уже достигли соглашения по торговле, и скоро оно будет подписано, заявил 24 декабря журналистам президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает австралийский новостной сервис 7 News.

«Мы проведем церемонию и быстро подпишем соглашение, потому что мы хотим покончить с этим. Соглашение уже заключено, сейчас мы занимаемся его переводом», — цитирует Трампа 7 News.

Утверждается, что министерство торговли КНР обещало опубликовать подробности соглашения Китая и США после официальной церемонии подписания документа лидерами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент США Трамп заявил, что в торговых переговорах с Китаем достигнут прорыв и скоро вопрос будет решён.

Напомним, торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года.

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