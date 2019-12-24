Москва, , 21:14 — REGNUM В интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову Александр Лукашенко допустил возможность нарушения суверенитета Белоруссии со стороны России. «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну», — сказал Лукашенко.

Комментируя это заявление, член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Росия») отметила, что ни при заключении договора о Союзном государстве, ни при многочисленных российско-белорусских переговорах речь никогда не шла о каком-либо нарушении суверенитета Белоруссии. «Предположение, что Россия каким-либо образом может нарушить суверенитет Белоруссии, ни на чем не основано», — подчеркнула политик.

«Другое дело, что Запад давно научился создавать иллюзию нарушения суверенитета путем различных провокаций. Мы видели это в Латинской Америке, в Северной Африке, на Украине. Нечто подобное могут сделать и в Белоруссии, чтобы развязать в стране конфликт, отбросить ее на десятилетия назад и, главное, создать очаг напряженности вокруг России. Вот такого поворота событий надо опасаться прежде всего», — констатировала Панина.