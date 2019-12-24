Париж, , 21:13 — REGNUM Протестуя против пенсионной реформы, французские балерины станцевали партию из балета «Лебединое озеро» (П.И. Чайковский) на ступенях Гранд-опера (Париж), передаёт 24 декабря BFMTV.

Уточняется, что во флешмобе участвовали порядка двадцати человек. Здесь же участники акции протеста разместили транспаранты «Культура в опасности» и «Парижская опера бастует».

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Напомним, французские артисты оперы и балета участвуют в протестах против пенсионной реформы в стране, которая должна начать действовать с Нового года. Все участники протестов возмущены уравниванием сроков выхода на пенсию для разных профессий, что означает отмену льгот.

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