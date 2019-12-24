24 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Насколько велико будет терпение России в отношении ее протектората, Южной Осетии, если тамошние власти будут чинить препятствия в налаживании отношений между Тбилиси и Москвой? Насколько такое положение дел нужно самой России? Вот в чем вопрос.

Авигдор Эскин, , 21:01 — REGNUM Несколько дней назад власти Цхинвали осудили грузинского врача Важу Гаприндашвили на год и девять месяцев тюрьмы за «незаконное пересечение границы». Речь идет о существующей де-факто границе между Грузией и Южной Осетией. Независимость этой территории и ее границы признают сегодня Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Вануату. Сама Грузия и все остальные страны считают Южную Осетию грузинской территорией де-юре.

Грузия

Обычно обсуждение южноосетинской тематики на русском языке быстро переходит в сферу эмоций. Одни начинают в запале воспоминаний об обстреле грузинской армией российских миротворцев оправдывать любые действия южноосетинских властей. Другие смотрят на них через призму презумпции незаконности и виновности. Арест человека и осуждение его на год и девять месяцев за принятое в тех местах пересечение границы справедливо вызывает выплеск возмущения с грузинской стороны. Однако решение конфликта и само дело вызволения Гаприндашвили из цхинвальского узилища требуют взвешенного и беспристрастного подхода.

Что происходит сегодня на границе Грузии и Осетии, которая существует де-факто? Время от времени мы слышим от грузин жалобы на то, что граница сдвигается без согласования с ними. Рассказывают, как внезапно огород кого-то из жителей оказывается по одну сторону границы, а дом — по другую. При отсутствии эффективных переговоров между Грузией и Россией (вместе с представителями жителей Южной Осетии) гуманитарная сторона дел оказывается запущенной до боли.

Жители Грузии регулярно пересекают эту границу для посещения родственников и мелкой торговли. Существует сложная система получения документов с южноосетинской стороны. Обычно грузинские граждане предпочитают избегать соседской бюрократии по практическим причинам. Некоторые и вовсе не хотят признавать законность пограничных правил. Не раз их вылавливали и обычно давали штраф в размерах менее десяти тысяч рублей. Такова была практика доселе. Иными словами, доктор Гаприндашвили имел все основания полагать, что его поход к осетинским соседям пройдет спокойно, как обычно бывает, или в худшем случае завершится уплатой небольшого штрафа. Но все получилось для него иначе.

Для полноты картины следует добавить, что Грузия впускает свободно граждан Абхазии и ЮО и охотно оказывает им медицинские услуги и даже принимает на обучение. Это бесценно для многих осетинских и абхазских жителей, которым требуется медицинская помощь, ибо в Грузии она действительно поставлена на высокий уровень.

Осуждение доктора Гаприндашвили — шаг беспрецедентный. Речь не идет о совершении им правонарушений. Что же касается перехода границы, то в существующих условиях принято было смотреть на это как на административное нарушение.

Зачем было проявлять такое ожесточение по отношению к известному врачу, не насолившему никому? Человек лечил людей, а стал заключенным в не лучшей тюрьме Кавказского региона.

В ходе недавнего визита в Москву лидера грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе она встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и председателем комитета по иностранным делам Совета Федераций Константином Косачевым и другими российскими лидерами. Тема освобождения Гаприндашвили обсуждалась подробно, и все российские собеседники Бурджанадзе выразили готовность способствовать освобождению доктора.

Можно сказать с уверенностью, что Руденко, Косачев и другие представители официальной Москвы приложили усилия для того, чтобы Важа Гаприндашвили оказался дома в ближайшие недели. Однако власти Цхинвали поступили наоборот.

Зачем они так поступили?

В сложившейся ситуации администрация ЮО с ее судебной системой располагает определенной независимостью от Москвы. Можно сравнивать степень автономии ЮО со статусом отдельных национальных республик в России, которые тоже не во всем следуют советам и пожеланиям Кремля. Этого не понимают напрочь в Тбилиси. Там думают, что высший чиновничий состав в Грозном или в Цхинвали действует по указанию Москвы и только. Однако так не бывает.

Решение о заключении доктора Гаприндашвили наносит удар по всем политикам в Грузии, которые ратуют за конструктивный диалог с Россией. Пошли ли власти в Цхинвали на этот шаг с целью внесения дополнительного разлада между Москвой и Тбилиси? Трудно понять их действия иначе.

И тогда вопрос к Москве. Насколько велико будет терпение России в отношении ее протектората, Южной Осетии, если тамошние власти будут чинить препятствия в налаживании отношений между Тбилиси и Москвой? Насколько такое положение дел нужно самой России? Вот в чем вопрос.

P.S. Внешнеполитическое ведомство ЮО опубликовало заявление, в котором подтвердило все наши основные посылы.