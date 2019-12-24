Киев, , 20:53 — REGNUM Россия бряцает оружием в Чёрном море, сообщило 24 декабря командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

В сообщении говорится, что Россия провела 23 декабря учения в Чёрном море, в которых участвовали тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М под прикрытием тяжёлого истребителя Су-27. Был отработан ракетный удар по надводной цели.

«А цель, по данным разведки — ракетный эсминец USS Ross, следовавший в порт Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолёты после манёвра, который они совершили бы в случае реального авиационного удара крылатыми ракетами, возвратились на аэродром базирования.«На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции», — заявили в Киеве.

Украинская сторона также обвиняет Россию в присвоении себе акватории Чёрного и Азовского морей, где она «ежемесячно резервирует новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив».

Напомним, Украина уже спровоцировала международный скандал в ноябре минувшего года в Керченском проливе, где до того её корабли проходили свободно — после одобрения российской стороной соответствующего запроса.

Отметим, что заявление по поводу Донбасса сделано на фоне обсуждения Контактной группой в Минске Минских соглашений.