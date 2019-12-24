24 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Общество добровольно выбирает вот таких — безответственных, лживых, фальшивых, балоболистых — героев, пророков, жрецов (называйте их как хотите). И прежде всего выбирает их молодое общество — подростки и даже дети. Они являются главными потребителями подобного контента. Им лгут, их разводят, но они всё равно верят.

Платон Беседин, , 21:18 — REGNUM «Враг народа» — данное выражение вспомнили в связи со 140-летием со дня рождения Сталина. Вспомнили и ужаснулись многие. Впрочем, были и те, кто одобрительно закивал головами. Но в целом произнеси выражение «враг народа» сегодня — и случатся, в основном, негативные коннотации. Для некоторых же те, кто удостоится подобного эпитета, окажутся не врагами, а скорее наоборот — товарищами.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Меж тем словосочетание это вполне чётко осознаваемо. Кто есть враг народа? Тот, кто желает народу зла. Или тот, кто радуется, когда народ страдает или несёт потери. Всё логично.

Проиллюстрируем на примере. Недавно произошла стрельба возле здания ФСБ. Пострадали сотрудники спецслужб. Отношение к последним в целом может быть разным. Однако абсурдно вставать на сторону тех, кто сотрудников этих расстреливает. И бесчеловечно не уважать ценность чужой жизни как таковой.

Но! Г-н Навальный выпускает по данному случаю очередной видеоблог, где едва ли не фонтанирует в связи с произошедшим на Лубянке. Восторг, радость, умиление — вот те чувства, которые демонстрирует «борец с коррупцией всея Руси». Гражданин России радуется тому, что его сограждан, защищающих остальных, расстреливают. Кто может поступать так? Исключительно враг народа.

«Навальный LIVE» Скриншот видео канала YouTube @Навальный LIVE

Или пример второй. Блогер Юрий Хованский в эфире своего ютюб-канала употребляет различные снюсы, рекламируя их, в том числе как средство для избавления от курения. Последнее, к слову, есть ложь. Во-первых, снюсы не заменяют курения. Во-вторых, они содержат в себе куда большее количество никотина, а следовательно, вреднее. Хованский, как и многие другие блогеры, в принципе не отвечает за слова. Ну и главное — фактически он рекламирует вредные вещества, пропагандирует их.

Подобных примеров можно привести великое множество. И, вспоминая подзабытую песню, всякий раз на острие атаки оказываются блогеры. Что, как правило, движет ими? Желание хайпа, заработка, славы — то есть сугубо корыстные мотивы. Однако проблема даже не в этом, а в том, что они, эти блогеры, совершенно не хотят отвечать за свои слова.

В эру вседозволенности, в век предприниматизма можно молоть языком что ни попадя, не неся за это никакой ответственности. «Молоть языком» — так говорила моя бабушка. А вот что заявлял академик Сахаров, «самый свободный из всех свободных людей»: «Что не запрещено законом, то разрешено». Безусловно, важное высказывание, потому что вместо справедливости, являвшейся главной в нашей традиции, так на пьедестал взгромоздили закон.

Хованский анонсирует розыгрыш 250-и шайб Скриншот видео канала YouTube @Юрий Хованский

Сейчас же мы вообще наблюдаем то, что и закон, и справедливость бездействуют — оттого молоть можно что угодно. Никто не накажет, не привлечёт. А если привлечёт, то тут же поднимутся стоны о свободном обществе, демократической свободе и атаке на них. Я/мы Иван Голунов-Егор Жуков-Камикадзе… да кто угодно может стать этим самым коллективным я/мы. Однако где извинения? Почему тот же Николай Соболев ни слова не сказал о том, как он врал о сотнях жертв в «Зимней вишне», вывезенных после пожара КамАЗами?

Общество добровольно выбирает вот таких — безответственных, лживых, фальшивых, балоболистых — героев, пророков, жрецов (называйте их как хотите). И, прежде всего, выбирает их молодое общество — подростки и даже дети. Они являются главными потребителями подобного контента. Им лгут, их разводят, но они всё равно верят.

Фактически мы имеем тех самых врагов народа, которые ныне порою называются блогерами. Они, эти враги-блогеры, занимаются реальной деструктивной деятельностью. Их заявления, эмоции, призывы — это попытка расшатать не режим, нет, а безопасность в стране как таковую. Потому что от терактов гибнет не правительство, а простые люди. А чтобы сдержать теракты, нужны спецслужбы — потому радоваться их убийству, как минимум, глупо. От вредных же веществ гибнут сами потребители. И нет смысла пропагандировать их.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797

Злючая ирония тут заключается в том, что общество защищает тех, кто уничтожает его. Не просто общество, а отдельно взятый человек даже. Мы имеем дело примерно со следующей ситуацией: человек направляет оружие на другого человека, убийцу можно ликвидировать, но потенциальная жертва кричит «не стреляйте, не стреляйте в моего убийцу, пусть куражится».

Так выглядит деформированный алчностью и безумием постпостмодернистский мир, где мозги человека, промытые диким суррогатом мании величия и комплекса неполноценности, выключают инстинкт самосохранения, перегруппировывая социум и индивида на тотальное уничтожение и самоуничтожение как наказание за реальные и мифические, навязанные, грехи и преступления. Врагами народа в таком случае становятся в том числе и представители этого самого народа. При этом, к слову, они не забывают отделить себя от него как лучшую часть.

Вот только на деле лучшая часть оказывается худшей, подлежащей удалению. И нужно иметь великое мужество, чтобы в итоге сделать это. Если, конечно, организм собирается жить.