Москва, , 20:15 — REGNUM В Государственной думе началась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Ранее представители Украины обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать межпарламентский формат «Нормандской четверки». Глава государства поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать вопрос Володину.

В Госдуме готовы работать на развитие парламентского измерения «нормандского формата» и рассказали о наличии конструктивных контактов в том числе и в Верховной раде.

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