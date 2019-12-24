Париж, , 20:05 — REGNUM Католическое Рождество во Франции оказалось омрачено общенациональной забастовкой, которая продолжается третью неделю подряд, 24 декабря сообщает Agence France-Presse.

Во вторник, 24 декабря, на железные дороги Франции вышли только 40% высокоскоростных поездов TGV и региональных поездов TER, и только 20% пригородных поездов Парижа.

В столице Франции накануне Рождества полноценно работали только две из 16 линий метрополитена, шесть были полностью закрыты. Несмотря на это, более 50% французов поддерживают забастовку работников транспорта против пенсионной реформы правительства.

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