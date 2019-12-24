24 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Речь не о том, чтобы посмотреть мир — фокус в том, чтобы раствориться в нём, утратив собственную идентичность. А более всего этот самый мир, эта матрица боятся пробуждения идентичности каждого человека и народа в целом.

Платон Беседин, , 21:18 — REGNUM Устраивайтесь поудобнее, малыши, сейчас дядя Юра расскажет вам очередную сказку — о том, как Антоха из Магадана в Европу ходил. Начинается она так: «Один из самых грустных фактов про Россию звучит так: больше 50 процентов населения нашей страны никогда не были за границей. Понятно, что основная причина в том, что люди за пределами Москвы и еще пары городов живут очень скромно. Но параллельно с этим уже много лет нам рассказывают, как же за пределами России плохо. Эмигранты, гей-парады, бездуховность — ну, вы сами всё знаете».

Юрий Дудь Скриншот видео YouTube канала @ вДудь

Так говорит дядя Юра, он же Юрий Дудь. И вы, малыши, ему сразу поверите. Зря. Потому что ум пытливый непременно задаст пару вопросов: «Почему факт этот грустен? Почему обязательно необходимо выезжать за границу?» По Дудю ведь получается так, будто население России едва ли не силой — в той или иной форме — удерживается на Родине. И от того оно, это население, чудовищнейшим образом страдает.

Неслучайно в последнее время (данное словосочетание можно понимать и в эсхатологическом контексте) нашим гражданам настойчиво прививают культ путешествий. Поездка за рубеж воспринимается как нечто обязательное. Путешествие становится фетишем, без которого прожить нельзя. И зачастую, возвращаясь из поездки, люди говорят: «А там так хорошо, а там так замечательно… не то что у нас». При этом они забывают: туристом быть везде хорошо, потому что изначально вырываешься из рутины на отдых.

Юрий Дудь — один из тех, кто отвечает за тотальную пропаганду выезда за рубеж. Причём как на временной, так и на постоянной основе. Дудь ведь не просто блогер, он идеолог. И в его роликах неслучайно появляются люди, которые переехали жить из России в другую страну (будь то Чача или Чичваркин). Они рассказывают, почему это сделали и как замечательно жить в Лондоне или Санта-Барбаре.

В последнем же своём затянувшемся ролике Дудь вывозит за рубеж парня Антоху. Тот толком не видел ни ближних, ни дальних стран. Он был заперт в своём изолированном мире. Его обрабатывал телевизор, твердивший, что Запад есть зло. И вот теперь Антоха выбрался за границу. Благодаря дяде Юре. Кому же ещё?

Казалось бы, Дудь совершает благородный поступок: он показывает человеку широту мира. Так может подумать доверчивый малыш. На деле же очень скоро становится ясно, что Дудь банально использует Антоху в своих корыстных целях. Поведение же магаданского парня лучше всего описывается фразой про непуганого идиота. Дудь мониторит реакции Антохи — и тот, по сути, становится подопытным кроликом, за которым наблюдают миллионы.

Однако и миллионы эти являются на деле такими же подопытными кроликами, такими же непугаными идиотами. Им навязывают иллюзию того, что они томятся в том, в чём томиться не должны. Мир ведь гораздо шире и ярче — изучи его, погрузись в него. У тебя может не быть образования, но ты должен посмотреть Испанию. Ты можешь экономить на своих детях, но ты должен улететь в Италию. Если ты девушка, то вообще хорошо бы выскочить замуж за иностранца.

Кто бы спорил, Запад действительно во многих отношениях прекрасен. Вот только зачастую те, кто мчится туда, смотрят отнюдь не работы Гауди или да Винчи, а поглощают вполне бытовые вещи — ох, как тут у вас круто! Между теми, кто щемился в «Макдональдс» в начале девяностых, и теми, кто рвётся в Европу сейчас, нет, по сути, никакой разницы. Они все как те обезьяны, которые выпущены из клеток. Бегите за бананами! Быстрее, быстрее!

Десятилетиями нашим отцам и нам навязывали идею, что мы живём в худшем из возможных миров, а где-то простирается мир равных возможностей, мир счастья и достатка, где всё по-человечески. А у нас? Ну, вы знаете это известное выражение «только в нашей стране…» Дальше следует какая-нибудь гадость. В 91-м ведомые подобными порывами наши деды и отцы приговорили государство, но очень быстро поняли, в какую ловушку лжи угодили. Мир равных возможностей не ждал их — только рабство, исключительно карго-культ.

Теперь похожий фокус с ненавистью, презрением к своему проделывают и с нашими детьми. Дудь тут впереди России всей. Из выпуска в выпуск он навязывает две простых мысли. Первая — Россия изначально порочна, и жить хорошо в ней невозможно. Под эту идею подвязывается «кровавое прошлое». Идея вторая — за границей России раскинулся счастливый мир, в который хорошо бы всеми правдами и неправдами прорываться.

Но как Дудь использует несчастного Антоху или ранее жертв Беслана, так он эксплуатирует и зрителя. Ведь, когда отправляется в Бильбао, не демонстрирует крови. Обходит её стороной. Дудь вообще показывает только выхолощенную часть Европы — её положительную картинку. Но как быть с обратной стороной Запада? Разве её нет? Нет нищеты, грязи, ненависти, разделения? Тот же Рим — это не только древний город, но и груды мусора. Дудь же, потешающийся над российским телевидением, по сути, использует его же — лживые — лекала. Он замалчивает правду, потому что правда гораздо обширнее и полнее. Вот в чём фокус.

Однако об этом — тсс, тишина! И десятки тысяч непуганых идиотов мечтают свалить в другую страну. Вот только разочарование там наступает очень быстро. Ведь малышам забыли объяснить, что за границей их никто не ждёт, что туда надо ехать уже с деньгами. Именно по этой причине критики российских реалий — что Дудь, что Покровский, что Наргиз, что Серебряков — зарабатывают деньги в России, делая их на «деградирующих аборигенах, измученных пропагандой». И, уже заработав, они мчат на Запад за красивой жизнью. Ведь с деньгами тебя ждут в любой точке мира.

Однако дело тут не только в чуме потребления — проблема острее и глубже. Современная культура, философия, религия — в общем, матрица современности как таковая вдалбливает одну доминантную мысль: у человека не может и не должно быть Родины, Отечества. Он не принадлежит ему, он волен покинуть его в любой момент. И вместе с тем человек этот никак не связан со своими отцами, дедами и прадедами — с предками, а значит, им ничего и не должен. А если нет этой связи с Родиной, с предками, то соответственно и нечего защищать в случае угрозы. Вот что лежит в основе той ломовой философии, которую исповедует и пропагандирует Дудь и такие, как он.

Речь не о том, чтобы посмотреть мир — фокус в том, чтобы раствориться в нём, утратив собственную идентичность. А более всего этот самый мир, эта матрица боятся пробуждения идентичности каждого человека и народа в целом. Потому что если подобное случится, то выдаивать, эксплуатировать население земного шарика, превращённого в симбиоз антиутопий «Дивного нового мира» Хаксли и «Сферы» Эггерса, окажется гораздо труднее — оно, это население, может выйти из-под контроля и смести господ, которым служат такие, как Дудь. И те не несут Антохе и антохам свободу — нет, они нацепляют им ошейник, прививая иллюзию большого добродушного мира — иллюзию, ведущую к растворению в глупости, потребительстве и вечном желании стать тем, кем априори стать невозможно.