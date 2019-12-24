Анкара, , 19:14 — REGNUM Турецкий парламент может дать разрешение на использование армии Турции на территории Ливии, заявил 24 декабря журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, события могут обернуться таким образом, что потребуется разрешение парламента на ввод турецких войск в Ливию.

«По обстоятельствам такое решение может быть принято. Это может быть и обучение ливийских войск, и гуманитарные миссии. Мы будем оценивать необходимость таких шагов», — сказал Калын.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности появления турецких войск в Ливии в случае просьбы властей этой страны.

Напомним, законными властями Ливии Анкара считает правительство национального согласия, удерживающее ливийскую столицу Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Ливии продолжается анархия и междоусобная война. На данный момент противостоят друг другу правительство национального согласия и парламент, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара.

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