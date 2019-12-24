Анкара, 24 декабря 2019, 19:08 — REGNUM Российская сторона пообещала Турции повлиять на сирийские власти, чтобы остановить нападения на турецких военных в Идлибе, сообщил журналистам 24 декабря официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
По словам представителя турецкой администрации, в сирийской провинции Идлиб увеличивается количество нападений на военный контингент Турции.
Об этом Анкара уже заявила Москве на переговорах, и российская сторона пообещала помочь повлиять на «режим» сирийского президента Башара Асада.
По словам представителя турецкого президента, на России, а не только на Турции лежит ответственность за ситуацию в Идлибе.
Напомним, Идлиб остаётся территорией, не свободной от террористов. 24 декабря сирийское командование распространило информацию, что сотни квадратных километров в этой провинции очищено от террористов и что операция продолжается.
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