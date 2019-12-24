Архангельск, , 19:08 — REGNUM Архангельск занял последнее место в рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованным данным, за год Архангельск опустился на 10 позиций. Антилидер прошлого года — Махачкала, напротив, поднялась на 20 пунктов, заняв 72 место.

Как пояснил РБК один из авторов рейтинга, политолог Ростислав Туровской, причиной низкой эффективности городской власти может быть отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона. Возможна и ситуация, при которой связка главы города с губернатором есть, но «и губернатор, и глава города не демонстрируют успехов». Лучший пример подобной ситуации — Архангельск, уточнил он.

«Глава области Игорь Орлов, по словам источников РБК, должен в ближайшее время покинуть свой пост, а градоначальник Игорь Годзиш не пользуется высоким авторитетом и не демонстрирует необходимой публичности», — пишет издание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор регина Игорь Орлов заявил, что не собирается покидать свой пост. Более того, он намерен принять участи в следующих губернаторских выборах.