Бишкек, , 19:07 — REGNUM Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов и посол Азербайджана Гидаят Оруджев Худуш оглы сегодня, 24 декабря, заложили капсулу в фундамент школы, которую построят в жилом массиве «Кок-Жар» на деньги, выделенные азербайджанским правительством, передает «Kaktus.media».

Новое общеобразовательное учреждение в одном из густонаселенных районов Бишкека будет возведено в рамках меморандума, подписанного президентами Киргизии и Азербайджана весной 2019 года.

Городские власти выделили под строительство школы земельный участок площадью 22,4 тысячи квадратных метров. Территория будет передана во временное пользование азербайджанской стороне на период проектирования и строительства школы.