Москва, , 18:58 — REGNUM В отличие от большинства лидеров европейских государств, Иосиф Сталин не запятнал себя личными встречами с Гитлером, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами руководства Госдумы и Совета Федерации.

Российский президент напомнил, что в странах Европы с 1934 года начали оформлять правовую базу сотрудничества с нацистской Германией.

«И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», — сказал Владимир Путин.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ продемонстрировал исторические документы, доказывающие, что Советский Союз заключил пакт о ненападении с нацистской Германией последним из всех государств Европы.

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