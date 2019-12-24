Дамаск, , 18:53 — REGNUM Десятки городов очистила от террористов Сирийская арабская армия (САА), сообщает 24 декабря SANA.

Согласно данным сирийского командования, в течение нескольких последних дней правительственные войска САР очистили от террористов более 320 кв. км территории в Идлибе.

С этой территории изгнана в том числе «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе этих операций сирийские военные заняли более чем сорок городов и деревень в южных районах Идлиба.

Напомним, в Идлибе САА взяла под контроль город Джарджаназ, что позволит сирийским военным контролировать магистраль Хамма — Алеппо.

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