Москва, , 18:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему отсутствия нормативно-правовых актов при принятии законов.

«Закон становится законом после того, как вступают в силу подзаконные акты», — заявил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы.

«По законам, принятым с октября 2016 года по 2018 год включительно, в стадии подготовки 411 подзаконных актов по 142 законам. Это уже ситуация сегодняшнего дня», — сказал Володин.

Наша задача в будущем году сделать все, чтобы решить проблему.

«С одной стороны, мы считаем правильным, чтобы ко второму чтению были представлены проекты подзаконных актов. С другой стороны, все-таки законодатель должен принимать закон прямого действия», — уверен Володин.

«Ситуацию необходимо исправлять, да, будет тяжелее работать, где-то законопроекты будут рассматриваться дольше», — добавил он.

Также, по словам спикера Госдумы, на сегодняшний день в стадии подготовки находится 61 нормативно-правовой акт по 30 федеральным законам, принятым Госдумой до 2016 года.