Москва, , 18:38 — REGNUM Делая оценку событий накануне Второй Мировой войны и пакта Молотова-Риббентропа, необходимо помнить о том, что, в отличие от лидеров крупных европейских государств, Сталин не запятнал себя прямыми переговорами с Гитлером. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«С 34-го года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставились свои подписи под соответствующими документами», — заявил Путин.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — подчеркнул он.