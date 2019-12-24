Москва, , 18:34 — REGNUM Основополагающие положения российской Конституции лучше не трогать, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания.

При этом глава государства отметил, что «о вопросах работы между органами власти и их публичности можно подумать».

Напомним, Путин 19 декабря на большой пресс-конференции заявил, что принимать новую Конституцию не следует. Он отметил, что изменения в Конституцию предлагают внести для расширения прав законодательной власти, и добавил:

«Но это всё можно делать после хорошей подготовки и дискуссии глубокой в обществе. Очень аккуратно».