Москва, , 18:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал отсутствие связи между уровнями публичной власти и предложил обсудить соответствующие поправки к Конституции.

«Отдельные и при этом аккуратные изменения возможны. Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными, как бы мы ни откладывали этот разговор, время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Госдуме, но и местного самоуправления», — заявил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы.

«Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: на образовании, здравоохранении, и для того, чтобы найти ответственного за благоустройство, за состояние жилищно-коммунального хозяйства, надо постараться», — говорит он.

«Если есть возможность, было бы правильно этот разговор продолжить и выйти на какие-то предложения», — предложил Володин.