Москва, , 18:29 — REGNUM Взаимоотношения муниципальных и государственных органов власти должны быть реформированы так, чтобы сложилась единая система публичной власти в России. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, не ущемляя, конечно, интересов и прав муниципальных образований», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что основные положения Конституции менять крайне нежелательно, однако по ряду моментов, связанных с обновлением системы управления с учётом вызовов времени, корректировки допустимы. Это включает в том числе и вопрос пересмотра взаимоотношений муниципальных и региональных органов власти.