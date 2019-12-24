Москва, , 18:24 — REGNUM В России работа над подзаконными актами порой идёт годами после принятия закона, что совершенно недопустимо. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Недопустимо, когда работа над подзаконными актами идёт годами после принятия того или иного закона. Правда, и правительство тоже это видит. Сейчас это их выводит к практике параллельной подготовки подзаконных актов. Уже вместе с самим законом», — заявил Путин.

«Не всегда, конечно, это можно сделать, имея в виду, что всё-таки правительство на сто процентов не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими-то поправками… поэтому это может быть сделать сложно иногда, но в целом, конечно, к этому надо стремиться», — подчеркнул он.