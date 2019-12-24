Москва, , 18:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным ожидать от Польши извинений за солидарность с фашистской Германией.

«Ваша позиция о защите исторической памяти крайне важна… мы многое узнали для себя впервые. Узнали о периоде, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы донести правду до наших коллег в европейском парламенте, ПАСЕ», — заявил Володин.

Спикер Госдумы настаивает на огласке озвученных президентом РФ Владимиром Путиным фактов в ходе заседания коллегии Минобороны.

«То, что касается позиции Польши и их лживой риторики, конечно, было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить. И исходя из того, что Польша фактически солидаризовалась в тот период времени с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, и поддержала в этом Гитлера, планировали установить ему памятник за это в Варшаве… Руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше и за то, что все это время они пытались замолчать, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы по крайней мере с их стороны честно», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.