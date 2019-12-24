Москва, , 18:13 — REGNUM Несмотря на программы переподготовки кадров, проекты WorldSkills, в России всё ещё недостаточно уделяется внимания подготовке кадров. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«На правительственном уровне нам нужно больше на этом сосредоточить внимание, имея в виду что лицеи, профессиональная подготовка — они все где-то в регионах, а то и на уровне муниципалитетов. Этого недостаточно. Нужны какие-то организаторские структуры и на уровне федеральном», — заявил Путин.